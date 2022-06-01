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В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

Власти Тернополя запретили уличным музыкантам исполнять песни на русском языке

Фото: Антон Марчевський (Buran) / Wikimedia

Власти Тернополя официально запретили уличным музыкантам петь песни на русском языке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского совета.

В публикации перечислен ряд правил, которых должны придерживаться музыканты в городе. В их числе запрет на выступления в состоянии алкогольного опьянения или в дни траура. Также власти города упоминают запрет на русский язык.

«Обращаем особенное внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих разжигание вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер», — говорится в сообщении.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому в стране могут запретить публично исполнять российскую музыку и показывать клипы. Под запрет попадет творчество исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года.

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Алевтина Запольская
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