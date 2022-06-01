В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

Власти Тернополя запретили уличным музыкантам исполнять песни на русском языке

Власти Тернополя официально запретили уличным музыкантам петь песни на русском языке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского совета.

В публикации перечислен ряд правил, которых должны придерживаться музыканты в городе. В их числе запрет на выступления в состоянии алкогольного опьянения или в дни траура. Также власти города упоминают запрет на русский язык.

«Обращаем особенное внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих разжигание вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер», — говорится в сообщении.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому в стране могут запретить публично исполнять российскую музыку и показывать клипы. Под запрет попадет творчество исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года.