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Таиланд смягчил правила въезда для россиян

Таиланд с 1 июня отменил карантин для российских туристов

Фото: Unsplash

Власти Таиланда смягчили правила въезда в королевство с 1 июня, отменив карантин для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно вступившим в силу нововведениям, прибывающие в страну путешественники вне зависимости от вакцинного статуса освобождаются от обязанности проходить карантин. Теперь полностью привитым туристам для пересечения границы достаточно предоставить прививочный сертификат и медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом на сумму не менее 10 тысяч долларов (569,6 тысячи рублей).

Невакцинированные или частично привитые отдыхающие должны иметь при себе отрицательный результат экспресс-теста на антиген или ПЦР-исследования, сделанного за 72 часа до вылета в Таиланд.

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Отмечается, что путешественники по-прежнему обязаны заранее подать заявление на получение разрешения на въезд. Для этого необходимо загрузить в систему Thailand Pass все необходимые документы, через несколько часов заявителю будет доступен QR-код.

Ранее россиянка, отдохнувшая в Таиланде по системе «все включено», рассказала о недостатках отеля. Туристка отметила, что тайский all inclusive имеет свои нюансы: такой тип питания подразумевает три приема пищи без снеков и перекусов, а алкоголь и напитки предлагаются постояльцам по меню в часы работы бара.

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Валентина Процкова
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