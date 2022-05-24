Побывавшая в Таиланде россиянка рассказала о нюансах тайского all Inclusive

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала, что в тайском «все включено» нет перекусов

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Таиланде по системе «все включено», рассказала о недостатках отеля.

Впечатлениями от путешествия девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам читательницы портала, тайский all Inclusive имеет свои нюансы: такой тип питания подразумевает три приема пищи без снеков и перекусов, а алкоголь и напитки предлагаются постояльцам по меню в часы работы бара (за час или два после расписания основного приема пищи).

«Завтрак — шведский стол, обед и ужин по меню. Но все очень вкусно и сытно, голодать не будете», — заверила туристка.

Также путешественница рассказала, что оформила депозит у туроператора для оплаты услуг отеля на месте. По ее мнению, вариант не является бюджетным (комиссия составляет 12 процентов), однако это удобнее и выгоднее, чем брать наличные «по конскому курсу» или ехать в отпуск вообще без денег.

«Мы даже просили пару раз нам выдать небольшую сумму наличных для мелких расходов на ресепшн — нам не отказали», — вспомнила россиянка.

Туристка призналась, что тур на восемь ночей на двоих «все включено» обошелся ей в 191 тысячу рублей — девушка посчитала, что «это не так дорого, особенно в сравнении с ценами на те же Турцию или Египет». Еще одним плюсом Таиланда россиянка назвала упрощенные правила въезда: для вакцинированных от COVID-19 отменено требование об обязательном ПЦР-тестировании по прилете.

Ранее в мае россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Таиланд. Так, на конец мая — начало июня путевка на Пхукет на 13 ночей с проживанием в трех- или четырехзвездочном отеле с вылетом из Москвы обойдется двоим путешественникам в 120 тысяч рублей. Аналогичные туры с отправлением из Санкт-Петербурга будут стоить примерно 150 тысяч рублей.