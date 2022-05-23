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Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость туров в Таиланд

TourDom: цена туров в Таиланд с вылетом из регионов России начинается от 120 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Стоимость отдыха на курортах Таиланда у туроператоров с вылетом из российских регионов начинается от 120 тысяч рублей. Оптимальную цену путевок в весенне-летний период назвали в TourDom.

Отмечается, что на фоне постепенного упрощения королевством правил въезда для иностранных туристов, российские туроператоры начали формировать большее количество туров с вылетом из регионов.

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Так, согласно расценкам ANEX Tour, на конец мая — начало июня путевка на Пхукет на 13 ночей с проживанием в трех- или четырехзвездочном отеле с вылетом из Москвы обойдется двоим путешественникам в 120 тысяч рублей. Аналогичные туры с отправлением из Санкт-Петербурга для жителей региона будут стоить примерно 150 тысяч рублей.

При этом путевки с вылетом из Новосибирска и Екатеринбурга обойдутся россиянам дороже — цены стартуют от 220 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Все перелеты стыковочные — через Дубай или Абу-Даби. Перевозку осуществляют Emirates, Etihad Airways и flydubai.

Ранее стало известно, что в Таиланде захотели отменить большинство ковидных ограничений на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 1 июня. Уточняется, что власти королевства планируют упразднить Thai Pass для иностранных путешественников.

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Валентина Процкова
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