Украинские военные рассказали о высокоточных американских гаубицах

Politico: на Украине сравнили точность гаубицы M777 из США со снайперской винтовкой

Украинские военнослужащие рассказали о поставляемых США гаубицах M777, заявляя об их высокой точности, передает Politico.

Издание приводит слова командира украинской артиллерийской части по имени Анатолий, чье подразделение использует две американские гаубицы M777. По его утверждению, это оружие «работает прекрасно и имеет точность снайперской винтовки при стрельбе 155-миллиметровым снарядом».

«Дальность их действия намного больше, чем у нашего оружия, и мы можем поражать позиции, линии снабжения и склады боеприпасов с большего расстояния», — сравнивает военный. По мнению командира, новое оружие НАТО позволит Украине «перейти от обороне к наступлению, чтобы вернуть утраченные позиции».

Politico отмечает, что гаубицы M777, в частности, применялись в начале мая в поселке Белогоровка близ Северодонецка.

В мае сообщалось, что украинские военные получили упрощенную версию американских буксируемых гаубиц M777. США передали Украине орудия без блоков цифровой системы управления огнем.