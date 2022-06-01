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Над зданием правительства в российском регионе повесили перевернутый триколор

Над зданием правительства в Томской области повесили перевернутый триколор

Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

Над зданием правительства в Томской области повесили перевернутый триколор. Об этом сообщается в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на оплошность в российском городе. Некоторые из комментаторов увидели сходство с флагом Сербии. Другие отметили, что за произошедшее обязательного кого-то накажут.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур отчитался о перевешивании флага на здании правительства региона. Он также пообещал позаботиться о том, чтобы его подопечные знали гимн страны и порядок цветов в триколоре.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал заменить государственный флаг России на Знамя Победы.

Он пояснил, что гордится триколором России, но в данный момент расценивает Знамя Победы как актуальный символ «возрождающейся супердержавы».

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Анна Щербакова
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