В ДНР допустили участие европейцев в трибунале над украинскими военными

Власти ДНР заявили, что в состав судей на трибунале в республике могут войти европейцы

Власти Донецкой народной республики (ДНР) допускают, что в состав судей на международном трибунале над украинскими военными могут войти представители стран Европы. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, передает РИА Новости.

По ее словам, приглашения уже разосланы, и те, кто «не побоится открыто противостоять нацизму, который процветает на территории государства Украина», возможно, примут участие в трибунале.

Шишкина также подчеркнула, что у процесса не будет привязки к национальным законодательствам. Устав трибунала пока разрабатывается, добавила она.

Первое заседание, по словам председателя комитета, может пройти до конца лета.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка. Это, по его словам, приближает проведение первого этапа трибунала.