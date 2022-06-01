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Россиянка поехала на машине в Турцию и столкнулась с враждебностью грузин в пути

Россиянка отправилась на машине в Турцию и удивилась недружелюбности водителей в Грузии

Фото: Jaanus Jagomägi / Unsplash

Россиянка отправилась в автомобильное путешествие в Турцию и рассказала, как относятся к отечественным туристам в Грузии. Своей историей она поделилась в репортаже «Ленты.ру».

После того как автор добралась до Владикавказа на третий день путешествия из Москвы, ей предстояло пересечь четыре границы в один день. На КПП «Верхний Ларс» девушка приехала около 6:00 утра — после проверки документов и беглого осмотра машины россиянка отправилась на грузинский пункт, где, по ее словам, «были настроены менее дружелюбно».

Так, для пересечения границы помимо документов на машину и паспорт ей потребовалось предъявить ПЦР-тест, а также купить страховку за тысячу рублей, при этом деньги пришлось поменять по невыгодному курсу. Еще одно разочарование от Грузии — плохое состояние грузинских дорог и отсутствие культуры вождения. Однако больше всего россиянка удивилась, когда столкнулась с враждебностью в своей адрес от местных жителей.

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«Машине с российскими номерами приходилось несладко: многие грузинские водители не хотели пропускать, резко маневрировали, а некоторые, у кого в салоне висели украинские флаги, и вовсе показывали средний палец», — рассказала корреспондентка «Ленты.ру».

Тем не менее путешественница отметила, что в грузинских кафе и ресторанах «встречали гостеприимно»: большие порции и вкусная еда поднимали настроение и снимали стресс. Также россиянку приятно поразил Батуми — по ее мнению, город «расцвел и разбогател», появилось много красивых и современных зданий.

Ранее в мае стало известно о конфликте между российскими и грузинскими туристами в одном из пятизвездочных отелей Турции. По словам постоялицы, путешественникам из Грузии не понравился выбор диджея на дискотеке — прошлогодний хит «Горький вкус» Султана Лагучева. Услышав его, группа отдыхающих стала показывать неодобрительные жесты и, как утверждают очевидцы событий, выкрикивать оскорбления в адрес России.

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Дарья Рыбак
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