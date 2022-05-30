Стало известно о конфликте грузин и россиян в отеле Турции из-за русской песни

TourDom: туристы из Грузии оскорбили россиян в отеле Турции из-за русской музыки

В одном из пятизвездочных турецких отелей в Кемере произошел конфликт грузин и россиян из-за русской песни. Об этом стало известно из Telegram-канала портала TourDom.

Одна из отдыхающих сняла происходящее на видео. По ее словам, диджей поставил на дискотеке прошлогодний хит «Горький вкус» Султана Лагучева. Услышав его, группа туристов, предположительно приехавших из Грузии, стала показывать неодобрительные жесты и, как утверждают очевидцы событий, выкрикивать оскорбления в адрес России.

При этом на снимках видно, что другие отдыхающие с удовольствием танцуют под эту музыку.

В мае российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев вернулся в Россию из путешествия по Израилю и Великобритании и высказался о русофобии за границей. По его словам, он не сталкивался с негативным отношением окружающих к россиянам.