В России прошли учения с использованием стратегических комплексов «Ярс»

Минобороны сообщило об учениях стратегических комплексов «Ярс» в Ивановской области

В Ивановской области Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения с использованием мобильного ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

По данным ведомства, в учениях принимают участие около 1000 военнослужащих, в них также задействовано свыше 100 единиц техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вывод ракетных комплексов на полевые позиции, марши протяженностью до 100 километров, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организацию маскировки и боевого охранения», — рассказали в оборонном ведомстве.

Российские военные также занимаются обнаружением, блокированием и уничтожением условных диверсантов. В частности, для этого были задействованы боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», которые оснащены беспилотниками. Помимо этого, в учениях использовали машину дистанционного разминирования «Листва» для сопровождения ракетного комплекса «Ярс».

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал серию совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он сообщил, что их количество будет увеличиваться — государства будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил современным вооружением и повышением оперативной совместимости воинских контингентов.