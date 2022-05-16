Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин анонсировал серию совместных военных учений ОДКБ

Президент России Путин анонсировал серию совместных военных учений ОДКБ осенью
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

На осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), их количество будет увеличиваться. Это анонсировал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, страны будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур.

Осенью, подчеркнул президент России, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что через несколько лет в ОДКБ войдут десятки стран. В настоящий момент участниками организации являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Путин продлил срок госслужбы экс-генпрокурору России Юрию Чайке
Мировой торговле спрогнозировали пять сценариев развития
Россиянин разгромил пункт досмотра в аэропорту и успел сбежать на самолет
В Москве предложили вернуть продажу пива на заправках
В России упростят ввоз компьютеров и смартфонов
Лукашенко обвинил НАТО в наращивании мускулов
Путин заявил об искусственном характере расширения НАТО
Путин высказался о сносе памятников советским воинам в Европе
Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси в команду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.