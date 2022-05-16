Президент России Путин анонсировал серию совместных военных учений ОДКБ осенью

На осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), их количество будет увеличиваться. Это анонсировал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, страны будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур.

Осенью, подчеркнул президент России, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что через несколько лет в ОДКБ войдут десятки стран. В настоящий момент участниками организации являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.