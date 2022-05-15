Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава минобороны Белоруссии спрогнозировал расширение ОДКБ

Глава минобороны Белоруссии Хренин спрогнозировал расширение ОДКБ до десятков стран

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) будет расширяться и через несколько лет в нее войдут «десятки стран». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету «Во славу Родины».

По словам Хренина, в условиях нестабильной ситуации в мире, ОДКБ успела продемонстрировать боеготовность и миролюбие. При этом он уверен, что через несколько лет в состав организации будут входить не шесть стран, а десятки государств, которые ценят мир и стабильность, и не поддерживают агрессивность и изменение политического строя.

«Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам», — спрогнозировал министр.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву, где проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что Лукашенко планирует принять участие во встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет в Москве 16 мая и приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане ЕС по покупке газа у России без нарушения санкций
В Испании баскетболистов заставили на коленях просить прощения у фанатов
В ФРГ обвинили Россию в перекрытии каналов диалога с Европой и НАТО
Пользователи сети нашли объяснение силе советских спортсменов
Блогерша осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера
В США назвали последствия экспансии НАТО в Северной Европе для Арктики
Режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы Marvel глупыми
В «Зените» ответили на вопрос о продолжении клубной карьеры Дзюбы
Блинкен рассказал об отражении агрессии России в новой стратегии НАТО
Кинолог перечислил порядок действий в случае похищения собаки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.