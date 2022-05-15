Глава минобороны Белоруссии спрогнозировал расширение ОДКБ

Глава минобороны Белоруссии Хренин спрогнозировал расширение ОДКБ до десятков стран

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) будет расширяться и через несколько лет в нее войдут «десятки стран». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету «Во славу Родины».

По словам Хренина, в условиях нестабильной ситуации в мире, ОДКБ успела продемонстрировать боеготовность и миролюбие. При этом он уверен, что через несколько лет в состав организации будут входить не шесть стран, а десятки государств, которые ценят мир и стабильность, и не поддерживают агрессивность и изменение политического строя.

«Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам», — спрогнозировал министр.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву, где проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что Лукашенко планирует принять участие во встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет в Москве 16 мая и приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.