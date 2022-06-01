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Украинского чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью из Италии

Замглавы Черновицкой обладминистрации заподозрили в махинациях с гумпомощью из Италии

Фото: СБУ

Замглавы Черновицкой областной администрации заподозрили в махинациях с автомобилями скорой медицинской помощи, которые страна получила от Италии в качестве гуманитарной помощи, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, чиновник был ответственным за распределение итальянских машин. Пять автомобилей он передал одной из больниц, директор которой переоформил их на подконтрольную общественную благотворительную организацию «для предоставления платных транспортных услуг больным».

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), продолжается досудебное расследование.

Ранее СБУ завела уголовное дело по статье о коллаборационизме против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения Балицкого. В ведомстве заподозрили Балицкого в сотрудничестве с Россией и обвинили его в попытке реализовать таким образом «собственные амбиции».

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Варвара Кошечкина
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