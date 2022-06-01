Российские РСЗО «Ураган» уничтожили украинскую замаскированную технику

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО «Ураган» замаскированной техники ВСУ

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ российским военным передал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». В результате батарея 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня нанесла удар по украинским позициям.

Удар уничтожил бронетехнику, живую силу и средства огневого поражения подразделений ВСУ. После выполнения боевых задач расчеты РСЗО сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы», сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны заявило об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были ликвидированы 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.