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Российские РСЗО «Ураган» уничтожили украинскую замаскированную технику

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО «Ураган» замаскированной техники ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ российским военным передал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». В результате батарея 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня нанесла удар по украинским позициям.

Удар уничтожил бронетехнику, живую силу и средства огневого поражения подразделений ВСУ. После выполнения боевых задач расчеты РСЗО сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы», сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны заявило об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были ликвидированы 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

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Анастасия Шейкина
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