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Минобороны заявило об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении высокоточными ракетами четырех пунктов управления ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Российские военные за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также были уничтожены 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

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Кроме того, еще по трем пунктам управления в двух районах Донецкой народной республики (ДНР) нанесла удары оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация, заявил Конашенков. Российские военные уничтожили 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов ВСУ.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в республики Донбасса. Ранее Минобороны России показало уничтожение итальянских гаубиц на Украине.

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Евгения Куликова
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