Минобороны показало уничтожение итальянских гаубиц на Украине

Минобороны России показало на видео уничтожение поставленных на Украину итальянских гаубиц

Министерство обороны России показало на видео, как осуществляется объективный контроль уничтожения огневой позиции поставляемых на Украину 155 миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства. Кадры военное ведомство предоставило журналистам в понедельник, 30 мая.

В Минобороны уточнили, что огневая позиция солдат ВСУ была обнаружена средствами артиллерийской разведки. После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

В результате взвод украинских военных с итальянскими гаубицами был уничтожен, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.