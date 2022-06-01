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На Украине ветерана АТО задержали за нападение на военных

На Украине задержали ветерана АТО Наймана за нападение на военных и похищение оружия

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На Украине задержали бывшего участника боевых действий в Донбассе Михаила Наймана, подозреваемого в нападении на украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

По данным источника, ветерана антитеррористической операции (АТО) в Донбассе задержали на блокпосту в Днепропетровской области.

Предполагается, что Найман стал участником инцидента, который произошел 31 мая на заправке «Окко», расположенной на трассе ЗнаменкаЛуганск — Зварино. В этот день несколько человек, одетых в гражданское и представившись сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), напали на военных и похитили у них автомобили и оружие.

До начала российской спецоперации на Украине Найман фигурировал в СМИ как командир батальона Архангела Михаила, отмечают в издании.

Ранее стало известно, что на Украине арестовали командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лапко, который в интервью The Washington Post рассказал о тяжелом положении украинской армии. Военнослужащего обвинили в дезертирстве, в настоящее время его содержат на базе в Лисичанске.

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Алевтина Запольская
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