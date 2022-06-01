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Среда обитания

Оценена стоимость расселения ветхих домов в России

Депутат Пахомов заявил, что расселение ветхих домов в России обойдется в 1,3 трлн рублей

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

В России оценили стоимость решения проблемы аварийного жилья. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что расселение ветхих домов обойдется в 1,3 триллиона рублей, передают «Известия».

Около 19 миллионов квадратных метров российского жилья признаны аварийными. Депутат назвал два системных способа решения проблемы — нацпроект «Жилье и городская среда» и механизмы комплексного развития территорий (КРТ). Основным способом остается федеральный проект «Фонда развития территорий». Программа начала работать в 2008 году, с тех пор новое жилье получили 1,3 миллиона граждан.

В рамках нацпроекта в период с 2019-го по 2025 год планируется расселение 600 тысяч человек из десяти миллионов квадратных метров аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день было переселено почти 350 тысяч человек. Правительство выделило на реализацию проекта более 450 миллиардов рублей.

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«По поручению президента мы готовим следующий этап программы, который включит в себя оставшееся в стране аварийное жилье. На старт этой работы мы уже заложили в бюджете первые 45 миллиардов рублей», — рассказал Пахомов. Отдельным мероприятием в рамках проекта решается проблема советского временного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали, которое превратилось в постоянное. Из таких домов будут переселены более 3300 семей в Бурятии, Забайкалье, Амурской и Иркутской областях в период с 2020-го по 2024 год.

В мае президент России Владимир Путин высказался о проблеме ветхих домов. Он отметил наличие возможностей для ее решения и поручил главе Бурятии Алексею Цыденову совместно с правительством заняться данным вопросом.

Александра Качан
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