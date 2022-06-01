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Эндокринолог назвала категории россиян с хроническим дефицитом витамина D

Эндокринолог Тараско посоветовала офисным работникам пить витамин D круглый год

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Врач-эндокринолог Анастасия Тараско назвала категории людей, которым нужно принимать витамин D круглый год. Ее слова передает издание «Абзац».

Медик предупредила, что хронический дефицит витамина D наблюдается у подавляющего большинства россиян, потому в холодное время года восполнять его нехватку рекомендуется всем. При этом, по ее словам, летом можно сделать перерыв, если у человека хорошие результаты анализов, он ведет активный образ жизни, разнообразно питается и регулярно проводит время на свежем воздухе.

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Однако офисным работникам и людям, живущим в регионах России, где мало солнца, Тараско посоветовала пить витамин D в профилактических дозах круглый год, так как естественных источников для восполнения дефицита в данном случае будет недостаточно.

В заключение эндокринолог напомнила, что уровень витамина D нужно контролировать при помощи анализов и подбирать профилактическую или лечебную дозировку не самостоятельно, а только под контролем врача.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о вреде мороженого для определенной категории взрослых и детей. По словам специалиста, от этого лакомства стоит воздержаться больным диабетом, ожирением и непереносимостью молочных продуктов.

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Наталья Обрядина
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