Диетолог рассказала о вреде мороженого для определенной категории людей

Диетолог Маргарита Королева: мороженое вредно для людей с диабетом и избыточным весом

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о вреде мороженого для определенной категории людей, в том числе и детей. В беседе с журналистам канала «Москва 24» она объяснила, что это лакомство может быть вредно для больных диабетом и другими недугами.

Мороженое содержит жир и сахар, поэтому, по словам эксперта, людям с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, оно может быть противопоказано. Врач уточнила, что в этом случае увлечение мороженым может не только спровоцировать лишний вес, но и негативно отразиться на организме в целом.

Люди, у которых непереносимость молочных компонентов и отдельных ингредиентов, вроде орехов или ягод — еще одна категория, которой, по мнению диетолога, лучше отказаться от употребления мороженого. В противном случае, отмечает врач, на продукт может возникнуть сильная аллергическая реакция.

Болеющим простудой детям также не следует налегать на лакомство. «У детей в силу анатомических особенностей органы располагаются близко друг к другу. Принятие холодного продукта может распространить болезнь на нижний отдел дыхательных путей. Поэтому этот продукт им не показан во время простудных заболеваний», — объяснила Маргарита Королева.

Простывшим взрослым диетолог разрешила есть мороженое, но рекомендовала не торопиться и рассасывать его во рту, а не глотать холодными большими кусками.

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