Байден заявил о нежелании войны с Россией

Президент Байден заявил, что США не ищут войны между НАТО и Россией

Президент США Джо Байден в своей статье для The New York Times заявил, что Соединенные Штаты не желают войны с России. По его словам, Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если силы НАТО не будут подвергаться нападению.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией (...). Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — говорится в тексте статьи американского президента.

В той же статье Байден написал, что цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы эта страна стала демократической и способной защититься от любого нападения. Он отметил, что «свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку».