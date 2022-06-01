В Московской области выставили на продажу яхту почти за миллиард рублей

В Московской области выставили на продажу яхту Ferretti 920 за 950 миллионов рублей

В Московской области выставили на продажу люксовую яхту по цене почти один миллиард рублей. Объявление появилось на платформе «Авито».

Согласно описанию, судно стоимостью 950 миллионов рублей построено известной итальянской верфью Ferretti Yachts и выпущено в 2019 году. Длина яхты Ferretti 920 составляет 28 метров, а ширина — 7 метров.

В объявлении отмечается, что плавательное средство подходит для дальних морских путешествий. В нем есть бар, палуба для загара и обеденная зона. Кроме того, для гостей предусмотрены четыре каюты, оснащенные гардеробными, большими кроватями, оборудованием для домашнего кинотеатра, а также ванными комнатами с опцией хаммама. На нижней палубе находятся большая VIP-каюта и две дополнительные гостевые каюты с отдельными ванными.

В сервисе «Авито Авто» отметили, что на сайте можно найти и другие люксовые суда. Например, моторную яхту Sunseeker 116 Yacht стоимостью 940,5 миллиона рублей, которая доступна для покупки в Москве. В Краснодарском крае можно приобрести яхту той же верфи Sunseeker 37 за 734 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции бывший владелец «Еврохима» и СУЭК российский миллиардер Андрей Мельниченко спрятал свою яхту у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Известно, что длина плавательного средства составляет 118 метров, а его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов (18 миллиардов рублей).