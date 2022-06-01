Подпавший под санкции российский миллиардер спрятал 118-метровую яхту в ОАЭ

Associated Press: 118-метровую яхту миллиардера Андрея Мельниченко заметили у берегов ОАЭ

Подпавший под санкции бывший владелец «Еврохима» и СУЭК, российский миллиардер Андрей Мельниченко спрятал свою яхту у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что принадлежащее предпринимателю судно заметили в заливе у города Рас-эль-Хайма. По словам журналистов агентства, на нем был установлен флаг ОАЭ, а на палубе находилось два члена экипажа. Известно, что длина плавательного средства составляет 118 метров, а его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов (18 миллиардов рублей).

При этом указывается, что ранее власти Италии арестовали яхту Мельниченко стоимостью 600 миллионов долларов (36 миллиардов рублей). Однако в ОАЭ семь шейхов предложили убежище россиянам на фоне ситуации с Украиной, в том числе олигархам, обеспокоенным западными санкциями.

Ранее в мае стало известно, что Андрей Мельниченко передал управление компаниями «СУЭК» и «Еврохим» своей жене Александре за день до того, как Евросоюз (ЕС) в марте ввел против него санкции. До 8 марта Мельниченко контролировал угольную компанию «СУЭК» и «Еврохим», производящий в основном азотные и фосфорные удобрения, через цепочку трастов. Его супруга была второй в списке бенефициарных владельцев и должна была унаследовать право собственности в случае смерти мужа.

При этом 22 мая правительство Швейцарии сняло санкции с «Еврохима». Это было сделано после того, как Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Отмечалось, что у секретариата нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями».