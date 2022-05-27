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Российский миллиардер передал бизнес жене за день до введения санкций ЕС

Reuters узнало, что Мельниченко передал компании жене за день до введения санкций ЕС

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российский миллиардер Андрей Мельниченко передал управление компаниями «СУЭК» и «Еврохим» своей жене Александре за день до того, как Евросоюз (ЕС) в марте ввел против него санкции. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, полученным от источников, до 8 марта Мельниченко контролировал угольную компанию «СУЭК» и «Еврохим», производящий в основном азотные и фосфорные удобрения, через цепочку трастов. Его супруга была второй в списке бенефициарных владельцев и должна была унаследовать право собственности в случае смерти мужа.

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля бизнесмен начал опасаться включения в санкционный список. 8 марта Мельниченко уведомил попечителей о своем уходе с поста бенефициара. Он вышел из совета директоров «СУЭК» и с 9 марта, когда он попал в санкционный список Евросоюза, покинул совет директоров «Еврохима».

22 мая правительство Швейцарии сняло санкции с «Еврохима». Это было сделано после того, как Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Отмечалось, что у секретариата нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями».

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Алина Гончарова
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