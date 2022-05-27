Российский миллиардер передал бизнес жене за день до введения санкций ЕС

Reuters узнало, что Мельниченко передал компании жене за день до введения санкций ЕС

Российский миллиардер Андрей Мельниченко передал управление компаниями «СУЭК» и «Еврохим» своей жене Александре за день до того, как Евросоюз (ЕС) в марте ввел против него санкции. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, полученным от источников, до 8 марта Мельниченко контролировал угольную компанию «СУЭК» и «Еврохим», производящий в основном азотные и фосфорные удобрения, через цепочку трастов. Его супруга была второй в списке бенефициарных владельцев и должна была унаследовать право собственности в случае смерти мужа.

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля бизнесмен начал опасаться включения в санкционный список. 8 марта Мельниченко уведомил попечителей о своем уходе с поста бенефициара. Он вышел из совета директоров «СУЭК» и с 9 марта, когда он попал в санкционный список Евросоюза, покинул совет директоров «Еврохима».

22 мая правительство Швейцарии сняло санкции с «Еврохима». Это было сделано после того, как Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Отмечалось, что у секретариата нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями».