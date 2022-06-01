В России собрались приватизировать речные порты за 1 рубль

Правительственная комиссия поддержала законопроект о приватизации речных портов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект Министерства транспорта, который собирается разрешить приватизацию имущества речных портов, включая причалы и перегрузочные комплексы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Нового собственника будут определять в ходе конкурса, и после покупки порта он будет обязан использовать имущество по назначению, то есть только для перевозок, не перепрофилируя порт. Если же объекты находятся в плохом состоянии, то владельцу нужно будет провести ремонт. При этом заброшенные порты, нуждающиеся в восстановлении, будут продавать по цене от 1 рубля, следует из законопроекта. Условия по восстановлению порта должны быть выполнены в течение двух лет либо же порт нужно будет перепродать новому собственнику, который решит задачу.

Авторы законопроекта отмечают, что из-за отсутствия бюджетного финансирования на содержание причальных сооружений и «отсутствия у эксплуатирующих организаций правовой основы для ­использования собственных средств на их ремонт» уже было запрещено пользоваться причалами в московском Западном порту, а также в Тюменском, Якутском и Ульяновском портах. Некоторые порты прекратили деятельность (Московский Западный, Волгоградский, Нижегородский, Чебоксарский, Костромской, Уфимский, Кинешемский и ряд небольших).

Инициатива о продаже речных причалов обсуждается с 2016 года. В начале 2017 года Минтранс разработал проект поправок, в котором впервые появилась формулировка о продаже заброшенных речных портов с начальной ценой в 1 рубль.

В сентябре 2021 года в Министерстве финансов России рассказывали, что имеют большие планы по приватизации «ненужных» объектов — речь шла про полуразрушенные здания и заброшенные участки.