Журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке

Корреспондент телеканала «Звезда» был ранен во время обстрела в Северодонецке

Корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев был ранен во время обстрела в Северодонецке. Как отметил сам журналист в видеозаписи, размещенной на сайте компании, чувствует он себя нормально и не ощущает никакого дискомфорта.

Как отметил Гвоздев, в Северодонецке съемочная группа телеканала пыталась выяснить, какие районы города находятся под контролем различных сил. Он уточнил, что весь жилой сектор города «находится под контролем бойцов Народной милиции».

«В городе непрекращающиеся артобстрелы — верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют», — сказал Гвоздев, добавив, что город обстреливают из Лисичанска, расстояние до которого составляет примерно 10 километров. Из-за украинские военные «могут использовать польские мины», которые отличаются невысокой дальностью, но бесшумны в полете.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — констатировал Гвоздев, отметив, что сразу был перевязан бойцом Росгвардии.

Ранее, 30 мая, под Северодонецком погиб французский журналист Фредерик Леклер Имхофф. По предварительной информации, автомобиль, в котором находился представитель французского СМИ, попал под обстрел.