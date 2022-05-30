Под Северодонецком погиб французский журналист

Под Северодонецком погиб сотрудник французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер Имхофф

Под Северодонецком Луганской области погиб французский журналист Фредерик Леклер Имхофф. О гибели репортера стало известно Telegram-каналу Mash.

По предварительной информации, автомобиль, в котором находился представитель французского СМИ, попал под обстрел. Журналист находился в городе, где идут активные боевые действия.

Согласно резюме журналиста, которое есть в открытом доступе, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года. На Украине он получил аккредитацию на работу от BFMTV.

Агломерация Северодонецк-Лисичанск находится в частичном окружении Вооруженных сил России. Подразделения республик Донбасса при поддержке ВС России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли там плацдарм.

В апреле в Киеве погибла журналистка Вера Гирич, работавшая продюсером местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Отмечается, что она погибла во время обстрела. Гирич работала в бюро с февраля 2018 года, ранее сотрудничала с украинскими телеканалами.