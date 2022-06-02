В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Архитектурное наследие»

В Нижнем Новгороде со 2 по 4 июня пройдет V Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Об этом сообщает «Собака.ru».

Основными площадками для проведения форума станут Дом губернатора, Арсенал и Дом Архитектора. Главной темой заявлено «Комплексное развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной исторической среды».

В программе фестиваля научно-практические конференции, презентации, круглые столы, панельные дискуссии, лекции, дискуссии, научно-методические семинары, мастер-классы и междисциплинарный практикум.

Кроме того, в рамках события в Доме архитектора пройдет выставка «Мастера Псковского возрождения».

Ранее стало известно, что в сентябре в Новосибирске проведут первый межрегиональный биеннале архитектуры и археологии. Главной темой мероприятия станет конструктивизм. В Новосибирске сосредоточено более 90 зданий этого направления — большая часть из них представляет собой историческую ценность.

