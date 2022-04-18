Стала известна тема биеннале архитектуры и археологии в Новосибирске

Конструктивизм станет темой сентябрьского биеннале архитектуры и археологии в Новосибирске

Первый межрегиональный биеннале архитектуры и археологии планируется провести в Новосибирске в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно из заявления начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия региона Елены Медведевой, главной темой мероприятия станет конструктивизм. В Новосибирске сосредоточено более 90 зданий этого направления — большая часть из них представляет собой историческую ценность.

В настоящий момент идет работа над созданием брендбука биеннале. По словам Медведевой, будут разработаны аудиогиды, туристические карты, а также маршруты движения, включающие архитектурные памятники.

Ранее в апреле в Новосибирской области запустили цифровую платформу с экскурсиями по туробъектам. С помощью портала Trip2sib можно изучить местные туристические достопримечательности и маршруты проезда к ним, найти контакты гостиниц и туроператоров, а также выбрать гида в зависимости от своих предпочтений.