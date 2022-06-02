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Названы заменившие Booking.com в России сервисы бронирования жилья

Forbes: сервис онлайн-бронирования «Островок» стал лидером по количеству продаж на рынке

Фото: Unsplash

Специалисты российского рынка онлайн-бронирования жилья назвали десять самых популярных сервисов, заменивших ушедший из России Booking.com. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что по статистике, собранной единой системой для гостиничных предприятий TravelLine, в апреле–мае наибольшее количество бронирований (27,56 процента) было произведено через сервис «Островок». При этом до 5 марта, когда Booking перестал работать в России, он занимал 1,3 процента среди сервисов онлайн-бронирований.

Второе место в тройке новых лидеров рынка заняла система бронирования отелей «Броневик». По данным TravelLine, с 16 апреля по 23 мая на нее пришлось 12,06 процента резервирования.

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Тройку лучших замкнул сервис «Яндекс.Путешествия» — до 5 марта на него приходилось 0,86 процента бронирований, а с 16 апреля по 23 мая — 11,45 процента.

Также эксперты считают, что будущее рынка онлайн-букинга жилья стоит за сервисами, которые сегодня входят в первую десятку списка. Помимо «Островка», «Броневика» и «Яндекс.Путешествий», среди них — 101hotels.com, «Академсервис», «Алеан», Zabroniryi.ru, OneTwoTrip и другие. При этом самый грандиозный потенциал для роста, по их мнению, у «Яндекс.Путешествий».

По информации издания, до марта 2022 года сервис Booking.com был лидером на российском рынке агрегаторов — на него приходилось около 60 процентов всех онлайн-продаж. Однако после приостановления его деятельности в России многие отели практически лишились клиентов.

При этом крупные гостиничные сети оказались в более выигрышной ситуации — за счет наличия известного бренда им удалось вести продажи через собственные сайты. «По итогам апреля 2022-го средняя загрузка отелей сети составила почти 70 процентов, что лишь немногим хуже, чем за аналогичный период 2021 года, и при этом доля прямых продаж через наш сайт составила около 80 процентов», — рассказали в пресс-службе сети отелей Azimut.

Ранее в июне эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали отечественным путешественникам самые подешевевшие направления России для предстоящего летнего отпуска. Лидером среди направлений с наибольшим снижением цен на жилье стало село Окуневка в Крыму.

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Татьяна Карпова
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