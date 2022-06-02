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Среда обитания

В российском городе случился потоп

Улицы в Брянске залило водой из-за ливней

Кадр: Telegram-канал «Mash»

В Брянске из-за продолжительных сильных дождей с грозой и градом случился потоп. На происходящее в городе обратил внимание Telegram-канал Mash.

Ливень обрушился на российский город днем в четверг, 2 июня. В результате улицы, автомобили, припаркованные возле зданий, и несколько домов залило водой. На видео, опубликованном Telegram-каналом, показано, что вода попала даже внутрь продуктового магазина.

Подобное в Брянске уже происходило в апреле, когда, по данным РИА Новости, из-за половодья уровень реки Десны поднялся до 5,16 метра, а Болвы — до семи метров. В результате подтопило улицы, а также 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживали 55 человек. Администрация города тогда приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

В мае в Бразилии, в штате Пернамбуку, от сильных дождей и оползней погибли 100 человек. Из-за разбушевавшейся стихии пропали без вести 16 человек, более 6100 лишились своих домов.

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Полина Кислицына
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