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Предсказано превосходство смартфонов над обычными камерами

Nikkei: в Sony заявили, что смартфоны «убьют» классические камеры

Фото: Amersfoort 001 / Unsplash

В Sony предсказали, что смартфоны «убьют» классические фотокамеры в ближайшем будущем. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Журналисты ссылаются на выступление руководителя Sony Semiconductor Solutions Теруши Симидзу на бизнес-брифинге компании. Симидзу заявил, что в течение следующих нескольких лет на смартфоны можно будет снимать более качественные фото, чем на обычные камеры. Топ-менеджер Sony предсказал, что телефоны обойдут по качеству классические камеры ориентировочно к 2024 году.

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Согласно прогнозу Симидзу, смартфоны будут превосходить как современные беззеркальные, так и зеркальные камеры. В отчете компании говорится, что мобильные устройства достигнут высокого уровня благодаря новым технологиям, такими как «квантовое насыщение» и улучшение «обработки ИИ». В частности, более крупные пиксели в датчиках камер смартфонов, по словам Симидзу, позволят производителям телефонов применять многокадровую обработку и усложненные алгоритмы искусственного интеллекта.

По словам журналистов, в прогнозах об исчезновении цифровых зеркальных камер нет ничего удивительного. Например, Canon и Nikon ранее признали, что зеркальные камеры являются устаревшим форматом. Специалисты полагают, что профессиональные камеры не исчезнут с рынка, однако их продажи будут снижаться.

В октябре Sony анонсировала смартфон Xperia Pro-I, который получил камеру с рекордно большим датчиком размером в один дюйм. Гаджет поддерживает 12-битную съемку в RAW-формате и запись видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду.

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Андрей Ставицкий
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