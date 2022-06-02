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НАСА заглянет в космический «ад»

Телескоп Джеймса Уэбба наведут на «адскую» суперземлю 55 Cancri e

Изображение: ESA / Hubble / Wikimedia

В ближайшие недели специалисты НАСА планируют заглянуть в атмосферу суперземли 55 Cancri e, наведя на нее космический телескоп Джеймса Уэбба. Как сообщается в пресс-релизе на Phys.org, новые наблюдения позволят больше узнать об «адских» условиях на планете, которая находится на чрезвычайно близком расстоянии от родительской звезды.

55 Cancri e находится в 50 световых годах от Земли и вращается вокруг солнцеподобной звезды на расстоянии всего четырех миллионов километров, что составляет около 1/25 расстояния от Меркурия до Солнца. Поскольку температура поверхности дневной стороны планеты должна быть намного выше точки плавления типичных породообразующих минералов, ученые ожидают, что это место покрыто океанами лавы.

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Телескоп Джеймса Уэбба обладает достаточно сильным разрешением, чтобы разглядеть, действительно ли суперземля находится в состоянии приливного захвата, когда обращена к родительской звезде одним и тем же полушарием, или все же вращается вокруг своей оси. Предыдущие наблюдения с помощью менее мощного космического телескопа Spitzer показали, что самая горячая точка на поверхности планеты не совпадает с областью, прямо обращенной к светилу. Одно из объяснений состоит в том, что планета обладает динамичной атмосферой, перемещающей тепло. Согласно альтернативной точке зрения, это указывает на отсутствие приливного захвата.

В последнем случае поверхность планеты будет периодически нагреваться, таять и испаряться в течение дня, образуя тонкую атмосферу, которую телексоп Уэбба в состоянии разглядеть. Вечером раскаленный газ должен охлаждаться и конденсироваться, образуя лавовый дождь, а с наступлением ночи расплавленные породы вновь застывают.

По словам специалистов НАСА, космический телескоп Джеймса Уэбба будет полностью готов к работе через несколько недель, а первые результаты наблюдения ожидаются уже этим летом. Первый год будет посвящен изучению 55 Cancri e и не имеющей атмосферу планеты LHS 3844 b, что позволит лучше понять эволюцию скалистых землеподобных планет.

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Александр Еникеев
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