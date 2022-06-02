НАСА заглянет в космический «ад»

Телескоп Джеймса Уэбба наведут на «адскую» суперземлю 55 Cancri e

В ближайшие недели специалисты НАСА планируют заглянуть в атмосферу суперземли 55 Cancri e, наведя на нее космический телескоп Джеймса Уэбба. Как сообщается в пресс-релизе на Phys.org, новые наблюдения позволят больше узнать об «адских» условиях на планете, которая находится на чрезвычайно близком расстоянии от родительской звезды.

55 Cancri e находится в 50 световых годах от Земли и вращается вокруг солнцеподобной звезды на расстоянии всего четырех миллионов километров, что составляет около 1/25 расстояния от Меркурия до Солнца. Поскольку температура поверхности дневной стороны планеты должна быть намного выше точки плавления типичных породообразующих минералов, ученые ожидают, что это место покрыто океанами лавы.

Телескоп Джеймса Уэбба обладает достаточно сильным разрешением, чтобы разглядеть, действительно ли суперземля находится в состоянии приливного захвата, когда обращена к родительской звезде одним и тем же полушарием, или все же вращается вокруг своей оси. Предыдущие наблюдения с помощью менее мощного космического телескопа Spitzer показали, что самая горячая точка на поверхности планеты не совпадает с областью, прямо обращенной к светилу. Одно из объяснений состоит в том, что планета обладает динамичной атмосферой, перемещающей тепло. Согласно альтернативной точке зрения, это указывает на отсутствие приливного захвата.

В последнем случае поверхность планеты будет периодически нагреваться, таять и испаряться в течение дня, образуя тонкую атмосферу, которую телексоп Уэбба в состоянии разглядеть. Вечером раскаленный газ должен охлаждаться и конденсироваться, образуя лавовый дождь, а с наступлением ночи расплавленные породы вновь застывают.

По словам специалистов НАСА, космический телескоп Джеймса Уэбба будет полностью готов к работе через несколько недель, а первые результаты наблюдения ожидаются уже этим летом. Первый год будет посвящен изучению 55 Cancri e и не имеющей атмосферу планеты LHS 3844 b, что позволит лучше понять эволюцию скалистых землеподобных планет.