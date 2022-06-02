В Турции нашли три квартиры стоимостью до 2,5 миллиона рублей

Turk.Estate: квартиры стоимостью до 2,5 миллиона рублей можно купить в городе Мерсине

Квартиры стоимостью до 2,5 миллиона рублей в Турции можно купить в городе Мерсине. Наиболее дешевые варианты жилья в евразийской стране нашли аналитики портала Turk.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самый дешевый объект нашли в шаговой доступности от моря. Речь идет о квартире площадью 60 квадратных метров с мебелью и техникой, от продажи которой владелец рассчитывает выручить 2,23 миллиона рублей по актуальному на конец мая курсу.

Второе место по доступности заняла квартира в районе Мерсина Мезитли. Объект площадью 55 квадратных метров выставлен на продажу за 2,29 миллиона рублей. Жилье находится в 300 метрах от моря и достанется новому собственнику с полной чистовой отделкой. Третье место среди самых дешевых объектов недвижимости занял лот в районе Енишехир. Квартира площадью 65 квадратных метров продается за 2,38 миллиона рублей с полной отделкой и меблировкой. Аналитики отметили, что с бюджетом до 5 миллионов рублей в Турции предлагают 287 вторичных квартир.

Ранее специалисты выяснили, что по итогам апреля 2022 года россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции — они приобрели более 1,1 тысячи объектов и обогнали традиционно лидирующих по этому показателю граждан Ирана и Ирака.