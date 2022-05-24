Россияне стали главными покупателями жилья в Турции

Turk.Estate: к концу апреля 2022 года россияне купили в Турции более 1,1 тысячи объектов

По итогам апреля 2022 года россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции — они приобрели более 1,1 тысячи объектов. Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Жители России впервые возглавили рейтинг и стали главными покупателями среди иностранцев. Ниже расположились владельцы недвижимости из Ирана и Ирака — они приобрели к концу четвертого месяца 2022 года 905 и 714 объектов соответственно.

В сравнении с мартом 2022 года российский спрос на жилье в Турции увеличился более чем в два раза и на 186,5 процента относительно апреля 2021-го, когда россияне приобрели 402 объекта.

В общей сложности с начала 2022 года россияне купили в Турции более 2,6 тысячи объектов недвижимости. Эксперты спрогнозировали дальнейший рост показателя. «По нашему мнению, в ближайшие месяцы россияне только увеличат количество покупаемых с Турции объектов недвижимости. Это связано прежде всего с увеличенным лимитом на переводы в зарубежные банки», — отметил представитель портала Ален Еремеев.

Ранее эксперты Turk.Estate пришли к выводу, что россияне, которые покупают жилье в Турции, стали предпочитать более просторные варианты. До этого покупатели чаще всего рассматривали квартиры с одной спальней или студии, но теперь переключились на объекты с несколькими комнатами или таунхаусы с собственным бассейном.