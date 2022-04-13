Названы предпочтения россиян при покупке жилья в Турции

Россияне предпочитают покупать в Турции просторные квартиры с несколькими спальнями

Россияне, которые покупают жилье в Турции, стали предпочитать более просторные варианты. Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, ранее покупатели чаще всего рассматривали квартиры с одной спальней или студии. Однако теперь одним из их предпочтений назвали объекты с несколькими комнатами или таунхаусы с собственным бассейном. Россияне также переключились с бюджетных жилых комплексов на элитные объекты.

В агентстве заметили и изменение географии спроса. Покупатели стремятся приобрести квартиры в городах Мерсин и Измир. Популярным местом остался и Стамбул. «Квартиры в Стамбуле все чаще выбирают те, кто решил вложиться в жилье в Турции не "для себя", а с целью получения прибыли от аренды или последующей перепродажи», — рассказал заместитель директора портала Ален Еремеев.

В последнее время россияне стали покупать квартиры в Стамбуле для личного пользования. Эксперты прогнозируют, что в течение нескольких лет подобные объекты могут подорожать в два-три раза.

В декабре 2021 года аналитики агентства Turk.Estate выяснили, что самую дешевую квартиру у моря в турецкой провинции Анталья можно было купить за пять миллионов рублей. Наиболее бюджетный вариант площадью 60 квадратных метров специалисты нашли в городе Махмутлар.