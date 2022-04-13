Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы предпочтения россиян при покупке жилья в Турции

Россияне предпочитают покупать в Турции просторные квартиры с несколькими спальнями

Фото: Wolfgang Weinhaupl / Globallookpress.com

Россияне, которые покупают жилье в Турции, стали предпочитать более просторные варианты. Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, ранее покупатели чаще всего рассматривали квартиры с одной спальней или студии. Однако теперь одним из их предпочтений назвали объекты с несколькими комнатами или таунхаусы с собственным бассейном. Россияне также переключились с бюджетных жилых комплексов на элитные объекты.

Материалы по теме:
Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
Турецкий потокРоссияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
10 февраля 2021
Россияне скупили в Турции жилье на десятки миллиардов рублей
Россияне скупили в Турции жилье на десятки миллиардов рублей
23 ноября 2021

В агентстве заметили и изменение географии спроса. Покупатели стремятся приобрести квартиры в городах Мерсин и Измир. Популярным местом остался и Стамбул. «Квартиры в Стамбуле все чаще выбирают те, кто решил вложиться в жилье в Турции не "для себя", а с целью получения прибыли от аренды или последующей перепродажи», — рассказал заместитель директора портала Ален Еремеев.

В последнее время россияне стали покупать квартиры в Стамбуле для личного пользования. Эксперты прогнозируют, что в течение нескольких лет подобные объекты могут подорожать в два-три раза.

В декабре 2021 года аналитики агентства Turk.Estate выяснили, что самую дешевую квартиру у моря в турецкой провинции Анталья можно было купить за пять миллионов рублей. Наиболее бюджетный вариант площадью 60 квадратных метров специалисты нашли в городе Махмутлар.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Медведев посоветовал «оглядываться» желающим выбить показания из Медведчука
Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»
Кудрин спрогнозировал рост цен по итогам года
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Призывавшего к убийству депутатов Госдумы россиянина показали на видео
Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине
Экономист указал на странность продажи нефти с большим дисконтом
Швеция назвала сроки подачи заявки на вступление в НАТО
Британия внесла еще 206 физических и юридических лиц из России в черный список
Белоусов заявил о нежелании большинства иностранных компаний уходить из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.