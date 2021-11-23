Россияне скупили в Турции жилье на десятки миллиардов рублей

Turk.Estate: с января по октябрь 2021-го россияне купили в Турции жилье на 40,6 млрд руб.

За первые десять месяцев 2021 года россияне скупили в Турции более 3,6 тысячи объектов недвижимости. В общей сложности они потратили на жилье несколько десятков миллиардов рублей. К таким выводам пришли специалисты портала Turk.Estate, сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

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За первые десять месяцев 2021 года россияне отдали за жилье в Турции около 40,6 миллиарда рублей. В октябре сумма достигла почти 6 миллиардов рублей. По данным ассоциации по продвижению турецкой недвижимости за рубежом, за первые полгода средний бюджет иностранных сделок в Турции достиг 11,1 миллиона рублей.

Россия входит в топ-3 стран, жители которых чаще всего приобретают объекты в Турции. По этому показателю она опережает Китай, Германию, Афганистан и Казахстан. В октябре россияне купили 543 объекта — это значение оказалось на 35,7 процента больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Ранее специалисты портала Turk.Estate пришли к выводу, что в сентябре 2021 года главными покупателями недвижимости в Турции среди 15 российских городов-миллионников стали жители Москвы. Подобными объектами также интересовались петербуржцы и жители Казани.