Названы главные покупатели недвижимости в Турции

В сентябре 2021 года главными покупателями недвижимости в Турции среди 15 российских городов-миллионников назвали жителей Москвы. К таким выводам пришли специалисты портала Turk.Estate, сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Доля спроса со стороны москвичей достигла 58,4 процента от общего числа запросов. Показатель увеличился на 36,3 процента относительно значения мая 2021 года.

На второй строчке рейтинга оказались жители Санкт-Петербурга, где доля достигла почти 14 процентов. Относительно мая 2021-го показатель увеличился на 45,9 процента. Топ-3 замкнули жители Казани, составив 3,7 процента от общего числа запросов. С мая значение выросло на 59,6 процента.

Что касается динамики роста, то самое значительное увеличение числа обращений заметили от жителей Ростова-на-Дону. Спрос вырос на 78,6 процента, в сентябре доля достигла 1,9 процента от общего числа запросов.

Ранее специалисты Turk.Estate заявили, что с начала 2021 года россияне потратили на недвижимость в Турции около 19,5 миллиарда рублей. За семь месяцев они купили там почти 1,8 тысячи объектов. Россия входит в топ-3 стран, жители которых проявляют наибольший интерес к турецкой недвижимости.