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Названа стоимость самой дешевой квартиры у моря на любимом курорте россиян

Turk.Estate: самую дешевую квартиру у моря в Анталье можно купить за 5 миллионов рублей

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Самую дешевую квартиру у моря в турецкой провинции Анталья продают за пять миллионов рублей. Такой ориентир по стоимости жилья на одном из самых любимых курортов россиян назвали аналитики агентства Turk.Estate. Cообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее бюджетный вариант специалисты нашли в городе Махмутлар — за 60-метровую квартиру с мебелью и кухонной техникой в 350 метрах от пляжа придется отдать 5,02 миллиона рублей. Недвижимость у моря по цене не выше 5,1 миллиона рублей можно также приобрести в Аланье, Обе и Демирташе. Площадь жилья будет варьироваться от 60 до 100 квадратных метров в зависимости от расположения.

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С бюджетом в 6-7 миллионов рублей можно выбирать из более чем 270 квартир в шаговой доступности от пляжа — площадь таких объектов будет превышать 100 «квадратов». Кроме того, владелец недвижимости сможет пользоваться инфраструктурой жилого комплекса — бассейном, сауной и спортивным залом.

Самое дорогое жилье у моря обнаружили в Анталье в районе Муратпаша. Полностью меблированная и укомплектованная техникой квартира площадью 200 квадратных метров предлагается за 70,2 миллиона рублей.

Ранее в Turk.Estate подсчитали, что за первые 11 месяцев 2021 года россияне купили в Турции 4,4 тысячи объектов недвижимости. По данным аналитиков, в ноябре количество сделок увеличилось на 92,6 процента относительно аналогичного периода в 2020-м.

Нина Ташевская
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