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Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

Turk.Estate: россияне приболели в Турции 4,4 тысячи объекта недвижимости

Фото: Tolga Ahmetler / Unsplash

За первые 11 месяцев 2021 года среди россиян увеличился спрос на покупку недвижимости в Турции. Они фактически бросились скупать недвижимость в стране и приобрели 4,4 тысячи объекта. Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в ноябре 2021 года количество сделок увеличилось на 53,9 процента в сравнении с показателем октября и на 92,6 процента относительно значения за ноябрь 2020-го. За последний осенний месяц 2021 года россияне приобрели 836 объектов недвижимости.

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В общей сложности с января по ноябрь 2021 года количество сделок с иностранцами в Турции увеличилось почти на 40 процентов относительно показателя за аналогичный период в 2020-м — в стране приезжим продали 50,7 тысячи лотов. В ноябре 2021 года иностранцы скупили 7,3 тысячи объектов. Наибольший спрос аналитики заметили в Стамбуле (2,9 тысячи сделок в ноябре). Чуть меньше объектов продали в Анталье и Анкаре — 1,9 тысячи лотов и 428 лотов соответственно.

Ранее эксперты Turk.Estate заметили, что за первые десять месяцев 2021 года россияне скупили в Турции более 3,6 тысячи объектов недвижимости. В общей сложности они потратили на жилье около 40,6 миллиарда рублей. В октябре сумма достигла почти 6 миллиардов рублей.

Нина Ташевская
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