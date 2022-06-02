Лицо блогерши увеличилось в четыре раза после уменьшения подбородка

The Sun: лицо TikTok-блогерши Дэвис увеличилось в четыре раза после уменьшения подбородка

Блогерша Эмма Роуз Дэвис сходила к косметологу и показала страшные последствия популярной женской процедуры. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что отправилась к специалисту, чтобы уменьшить жировые отложения в зоне подбородка. Однако реакцией организма на проделанные манипуляции стал сильный отек, из-за которого лицо пациентки клиники увеличилось почти в четыре раза. На размещенных кадрах Дэвис продемонстрировала разницу между ее внешним видом до и после коррекции. «Я знала, что меня ждет отек, но не подозревала, что такой сильный», — отметила юзерша.

Ролик нашел отклик у других пользователей, которые поделились случаями из собственного опыта. Некоторые из них указали на длительность восстановительного периода после подобных инъекций. «Боже, со мной буквально произошло то же самое», «Сделала такую же процедуру и на год осталась с внешностью лягушки. Все это время я почти не выходила из дома. В итоге лицо вернулось в норму, но я была морально опустошена», «Надеюсь, тебе сказали, каких правил следует придерживаться после укола», — комментировали они.

Ранее в мае блогерша Амра из США рассказала, что хотела преобразить внешность с помощью популярной женской процедуры — инъекционной липосакции — и ввела под кожу липолитик под названием Aqualyx. Однако, по словам американки, манипуляция прошла неудачно: в результате был задет один из нервов на шее девушки, что привело к искажению черт лица, которое стало асимметричным.