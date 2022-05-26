Девушка сделала популярную женскую процедуру и осталась с кривым лицом

The Sun: TikTok-блогерша Амра из США осталась с кривым лицом после липосакции

Блогерша Амра из США сделала популярную женскую процедуру и осталась с кривым лицом. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Девушка призналась, что хотела преобразить внешность с помощью популярной женской процедуры — инъекционной липосакции. Так, девушка ввела под кожу липолитик (разрушающий жировую ткань препарат, использующийся для коррекции тела, — прим. «Ленты.ру») под названием Aqualyx.

Однако, по словам американки, данная косметологическая процедура прошла неудачно: в результате манипуляций был задет один из нервов на шее девушки, что привело к искажению черт лица, которое стало асимметричным. «Мне до сих пор снятся кошмары», — заявила блогерша, пояснив, что на восстановление у нее ушло четыре месяца.

Ролик тиктокерши набрал более 367 тысяч просмотров. Некоторые пользователи сети рассказали, что также оказывались в подобной ситуации. «Такие же последствия я пережила год назад. Половина моего лица искривилась, и мне было больно поднимать глаза», «К сожалению, это очень редкое осложнение, я надеюсь, что косметолог тебе потом помог», «Со мной некоторое время назад произошло то же самое», — отмечали юзеры.

В апреле белорусский фитнес-тренер Виктория Крук, которая осталась с отекшим лицом и попала под капельницу на Бали после посещения русскоязычного косметолога, раскрыла подробности смертельно опасной для нее процедуры. Так, по словам девушки, у нее развился отек Квинке, когда ей вкололи в щеки неподходящий препарат. «Мне укололи липолитик прямого действия Mesoproff от Селяниной. На официальной странице производителя написано, что этот препарат не применяют на лице, так как он работает через разрыв клеток, некроз и воспалительную реакцию: краснота, боль, отек, иногда зуд», — объяснила Крук.