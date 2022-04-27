Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком

Тренер Виктория Крук попала под капельницу на Бали после введения липолитика косметологом

Белорусский фитнес-тренер Виктория Крук, которая осталась с отекшим лицом и попала под капельницу на Бали после посещения косметолога, раскрыла подробности смертельно опасной для нее процедуры. На соответствующие сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Sport24.

По словам Крук, она по рекомендации обратилась к популярному на Бали русскоязычному косметологу. Известно, что мастер ввела ей в щеки липолитик (разрушающий жировую ткань препарат, использующийся для коррекции тела, — прим. «Ленты.ру»), не указав его название. Впоследствии у пациентки развилась сильная аллергическая реакция — отек Квинке. Тренер призналась, что для облегчения состояния другой врач посоветовала ей инъекции гормонов и антигистаминных препаратов, также девушке поставили капельницу.

«Косметолог три дня не говорила название препарата, поэтому мы не могли нормально лечиться. Видимо, понимала косяк, потому что на мою аллергию спихнуть вину бы не получилось», — негодовала клиентка бьюти-клиники.

Однако в итоге фитнес-тренеру удалось выяснить детали обезобразившей ее внешность процедуры. «Мне укололи липолитик прямого действия Mesoproff от Селяниной. На официальной странице производителя написано, что этот препарат не применяют на лице, так как он работает через разрыв клеток, некроз и воспалительную реакцию: краснота, боль, отек, иногда зуд», — объяснила Крук, отметив, что теперь ей безвозмездно помогает другой доктор.

Ранее в апреле жительница Москвы Мария Кайдышева пожаловалась, что осталась с гематомами после посещения бьюти-студии. Так, девушка обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры. «Наутро правая половина лица отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — рассказала клиентка бьюти-студии, которая подала заявление в полицию после инцидента.