Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Косметолог испортила внешность россиянке и сбежала из своего кабинета

РЕН ТВ: Москвичка заявила в полицию на косметолога из-за гематом и отеков на лице

Кадр: РЕН ТВ

Жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. Соответствующий материал приводит РЕН ТВ.

Клиентка рассказала, что обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры, отмечается в материале. «Наутро я встала с вот таким лицом, правая половина отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — рассказала клиентка бьюти-студии, которую мастер попыталась убедить в том, что данная реакция является нормальной и пройдет в течение двух дней.

При этом спустя неделю состояние Кайдышевой ухудшилось, и она была вынуждена обратиться за помощью к врачам. В то же время косметолог заблокировала женщину в соцсетях и перестала отвечать на ее сообщения и звонки. Кроме того, при личной встрече она сделала вид, что не узнает пациентку, а затем отменила записи на свои услуги и сбежала с вещами из кабинета.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
Разрезающая красотаУжасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
26 марта 2018

Впоследствии удалось установить, что у косметолога нет медицинского образования — она приобрела профессию учителя начальных классов.

В марте москвичка Елена Надеждина поделилась страшными последствиями процедуры по омоложению. По ее словам, сотрудники частного медицинского центра «Елеон плаза» навязали ей целый комплекс якобы необходимых процедур, убедив в том, что для достижения омолаживающего эффекта одной подтяжки лица будет недостаточно. Конечная стоимость всех вмешательств составила 500 тысяч рублей, которые пациентка взяла в кредит у брокера, работающего прямо в клинике. Надеждина пожаловалась, что осталась недовольна результатом процедуры, которая оставила на ее лице глубокие шрамы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Борисов заявил об отсутствии дефицита высокоточного оружия у военных
Галкин прокомментировал слух о допросе полицией в Израиле
В Чите чиновника задержали за взятку автомобилем Lexus
В Госдуме отреагировали на идею заменить российский триколор на флаг СССР
Джонсон отказался подавать в отставку из-за нарушения коронавирусных ограничений
Новые квартиры в России стали меньше
Косметолог испортила внешность россиянке и сбежала из своего кабинета
Экспорт российского угля резко упал
Стюардесса назвала хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в самолете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.