Косметолог испортила внешность россиянке и сбежала из своего кабинета

РЕН ТВ: Москвичка заявила в полицию на косметолога из-за гематом и отеков на лице

Жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. Соответствующий материал приводит РЕН ТВ.

Клиентка рассказала, что обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры, отмечается в материале. «Наутро я встала с вот таким лицом, правая половина отекла буквально. На следующий день отекла вторая половина лица, появились кровоподтеки. Периорбитальная область вся болела», — рассказала клиентка бьюти-студии, которую мастер попыталась убедить в том, что данная реакция является нормальной и пройдет в течение двух дней.

При этом спустя неделю состояние Кайдышевой ухудшилось, и она была вынуждена обратиться за помощью к врачам. В то же время косметолог заблокировала женщину в соцсетях и перестала отвечать на ее сообщения и звонки. Кроме того, при личной встрече она сделала вид, что не узнает пациентку, а затем отменила записи на свои услуги и сбежала с вещами из кабинета.

Впоследствии удалось установить, что у косметолога нет медицинского образования — она приобрела профессию учителя начальных классов.

В марте москвичка Елена Надеждина поделилась страшными последствиями процедуры по омоложению. По ее словам, сотрудники частного медицинского центра «Елеон плаза» навязали ей целый комплекс якобы необходимых процедур, убедив в том, что для достижения омолаживающего эффекта одной подтяжки лица будет недостаточно. Конечная стоимость всех вмешательств составила 500 тысяч рублей, которые пациентка взяла в кредит у брокера, работающего прямо в клинике. Надеждина пожаловалась, что осталась недовольна результатом процедуры, которая оставила на ее лице глубокие шрамы.