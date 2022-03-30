Российская пенсионерка захотела стать красивой и осталась с изуродованным лицом

Российская пенсионерка поделилась страшными последствиями процедуры по омоложению. Историю женщины, которая захотела стать красивой и осталась с изуродованным лицом из-за недобросовестной работы врача, приводит телеканал РЕН ТВ.

Москвичка Елена Надеждина рассказала, что отправилась на прием в частный медицинский центр «Елеон плаза», увидев рекламу улучшающих внешность косметологических манипуляций. «Меня привлекло объявление, в котором говорилось, что процедуры дают хорошие результаты. Каждая женщина хочет быть красивой, я тоже купилась», — призналась она.

По словам пациентки, сотрудники учреждения навязали ей целый комплекс якобы необходимых процедур, убедив в том, что для достижения омолаживающего эффекта одной подтяжки лица будет недостаточно. Конечная стоимость всех вмешательств составила 500 тысяч рублей, которые Надеждина взяла в кредит у брокера, работающего прямо в клинике.

Надеждина пожаловалась, что осталась недовольна результатом процедуры, которая оставила на ее лице глубокие шрамы. Кроме того, у женщины распухли лоб и глаза, а из-под кожи начали торчать нити. Несмотря на это, пострадавшую обязали выплачивать кредит за предоставленные услуги.

По информации издания, москвичка решила отсудить потраченные средства через суд, поэтому ей придется пройти независимую медицинскую комиссию за собственные деньги. Она должна доказать, что манипуляции были проведены с нарушениями.

В январе стало известно о неумелом косметологе, который случайно накачал американке артерию вместо губ. После процедуры в клинике губы женщины онемели и побелели, а ее лицо покрылось множеством волдырей, из-за которых она чувствовала сильную боль. Американка отправилась в больницу, где выяснилось, что некомпетентный косметолог закачал филлер в артерию.