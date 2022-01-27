Неумелый косметолог случайно накачал женщине артерию вместо губ

Неумелый косметолог случайно накачал американке артерию вместо губ. Своей историей 26-летняя Чандра Мортон из штата Теннесси поделилась с журналистами Daily Mail.

Героиня материала рассказала, что давно хотела изменить форму губ, поскольку чувствовала себя неуверенно из-за их маленького размера. Женщина призналась, что спокойно отправилась к специалисту, поскольку многие ее приятельницы уже делали подобное вмешательство. Стоимость посещения составила 750 долларов (59 тысяч рублей).

Однако, по словам Мортон, вскоре после окончания процедуры ее губы онемели и стали белыми. Кроме того, лицо клиентки покрылось множеством волдырей, из-за которых она чувствовала сильную боль. Американка отправилась в больницу, где выяснилось, что некомпетентный косметолог закачал филлер в ее артерию.

Собеседница издания отметила, что врачи ввели в ее губы вещество, которое расщепляет гиалуроновую кислоту, и она пошла на поправку. Однако, по словам медиков, ее губа могла отвалиться из-за некроза, если бы девушка обратилась за помощью чуть позже. «Я никогда не сделаю подобное сново», — заключила пострадавшая.

В ноябре прошлого года филлер спустился в подбородок блогерши после неудачного увеличения губ. На размещенных в сети кадрах Рузанна Смбатьян объяснила, что после увеличения губ филлеры могут перемещаться в другие части лица. Так, она продемонстрировала, что гиалуроновая кислота вышла за контуры ее рта и частично спустилась в подбородок