Филлер спустился в подбородок блогерши после неудачного увеличения губ

Визажистка увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и показала неудачный результат процедуры. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Рузанна Смбатьян (Ruzanna Smbatyan) объяснила, что после увеличения губ филлеры могут перемещаться в другие части лица. Так, она продемонстрировала, что гиалуроновая кислота вышла за контуры ее рта и частично спустилась в подбородок. Пост стал вирусным и набрал 1,1 миллиона просмотров и 63,8 тысячи лайков.

Пользователей сети напугало видео блогерши. «Хорошо, ты меня убедила, что не стоит увеличивать губы», «Боже, я только что записалась на увеличение губ. Теперь я отменяю запись. Спасибо, что показала нам это! Я никогда не знала об этом раньше», «Я правда надеюсь, что скоро эра искусственных губ закончится и люди вернуться к своей натуральной внешности, потому что девять из десяти человек выглядят лучше без увеличенных губ», — писали зрители.

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В другом видео Смбатьян объяснила, что не пыталась отговорить людей от процедуры. «Я всего лишь хотела показать, что филлеры могут перемещаться. Не бойтесь увеличивать губы, это лишь временный эффект. Если гиалуроновая кислота начинает передвигаться, то ее можно удалить. К тому же это не выглядит настолько плохо», — объяснила визажистка.

Блогерша добавила, что сама виновата в том, что ее филлеры начали перемещаться. По ее словам, она увеличивала губы у нескольких косметологов, которые использовали разные техники введения препарата. Девушка подчеркнула, что для исправления ситуации планирует удалить филлеры с помощью гиалуронидазы и увеличить губы снова.

Ранее в ноябре зависимая от филлеров девушка показала свою внешность после четырех лет инъекций. На размещенных в сети кадрах 22-летняя Нив показала свою внешность до и после введения инъекций. Девушка прикрепила снимки, на которых продемонстрировала, как менялись ее губы в течение четырех лет, во время которых она регулярно добавляла в них по одному миллилитру вещества.