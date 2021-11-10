Девушка избавилась от пухлых губ после 4 лет инъекций и показала результат

Блогерша удалила филлеры из губ после четырех лет инъекций и показала результат

Блогерша удалила филлеры гиалуроновой кислоты из губ и показала результат процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

20-летняя Лиззи (Lizzie) рассказала, что увеличивала губы на протяжении четырех лет. По ее словам, в последний год она перестала делать инъекции, поскольку ее губы не уменьшались, а внутри них образовалось большое количество комков из затвердевшего филлера. В связи с этим она решилась избавиться от гиалуроновой кислоты путем введения гиалурондазы, растворяющей вещество.

В ролике девушка показала свои губы после процедуры. На кадрах видно, что они опухли и покрылись синяками. «Не буду врать, это было больно. Очень больно. Я бы оценила эту боль на 10 из 10», — поделилась она.

Материалы по теме «Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше

Затем Лиззи запечатлела себя после того, как филлеры были полностью выведены из ее губ. Она призналась, что ненавидит свою новую внешность и хочет вновь добавить губам объем. «У меня нет верхней губы, я чувствую себя старухой. Мне придется ждать месяц, чтобы вновь увеличить их», — пожаловалась блогерша.

Пользователи сети не согласились с мнением блогерши и принялись делать ей комплименты. «Твои губы выглядят прекрасно, а у тебя дисморфическое расстройство. У тебя 100 процентов есть верхняя губа», «Честно говоря, без филеров ты выглядишь в миллион раз лучше», «Твои естественные губы выглядят пухлыми, я бы хотела, чтобы мои были такими же», «Не увеличивай их снова, ты выглядишь великолепно», — писали юзеры.

В октябре блогерша показала последствия увеличения губ и прославилась в соцсети. Пользовательница сети с никнеймом KokoBeaute рассказала, что захотела улучшить внешность, поэтому решила изменить форму губ с помощью инъекций. Сначала она показала губы сразу после посещения косметолога. На размещенных кадрах видно, что они отекли и стали чересчур большими.