Зависимая от филлеров девушка показала свою внешность после четырех лет инъекций

Блогерша Нив показала свои губы до и после введения инъекций в ролике в TikTok

Девушка четыре года увеличивала губы филлерами гиалуроновой кислоты и поделилась результатом своего преображения. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах 22-летняя Нив показала свою внешность до и после введения инъекций. Девушка прикрепила снимки, на которых продемонстрировала, как менялись ее губы в течение четырех лет, во время которых она регулярно добавляла в них по одному миллилитру вещества.

Известно, что на данный момент косметолог ввел в ее губы семь миллилитров гиалуроновой кислоты. Блогерша призналась, что стала зависима от филлеров. «Это скользкая дорожка», — подчеркнула героиня материала.

Пост девушки стал вирусным и набрал 5,2 миллиона просмотров и 390,8 тысячи лайков. Пользователи сети раскритиковали внешности Нив в комментариях под публикацией. «Неужели люди не понимают, что филлеры постоянно двигаются внутри губ и со временем потеряют свою форму», «Это не выглядит как человеческие губы», «Пожалуйста, убери их», «Ты испортила свое лицо», «Без филлеров ты выглядела намного лучше», «Отвратительное зрелище», — высказывались юзеры.

Ранее в ноябре девушка увеличила губы из-за неуверенности в себе и пожалела об этом. 21-летняя Гламма объяснила, что однажды увидела в соцсетях женщин с увеличенными губами и почувствовала себя неполноценной на их фоне. Так, девушка решилась на инъекции и призналась, что со временем стала зависима от них.