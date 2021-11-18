Девушка увеличила губы из-за неуверенности в себе и пожалела об этом

Блогерша увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты из-за неуверенности в себе и пожалела об этом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

21-летняя Гламма (Glammah) объяснила, что однажды увидела в соцсетях женщин с увеличенными губами и почувствовала себя неполноценной на их фоне. Так, девушка решилась на инъекции и призналась, что со временем стала зависима от них.

Так, на размещенных в сети кадрах Гламма показала свою внешность до и после процедур. Девушка прикрепила снимки, на которых продемонстрировала, как менялись ее губы в течение двух лет, во время которых она регулярно добавляла по одному миллилитру вещества. Так, на данный момент в ее губах введено пять миллилитров гиалуроновой кислоты. Блогерша призналась, что стала зависима от филлеров.

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«Если бы я не увеличила губы, я бы до сих пор чувствовала себя неуверенно, проводя время в социальных сетях. Я бы сравнивала себя с девушками и думала, что мне нужно выглядеть красивее», — объяснила Гламма. Видео девушки стало вирусным и набрало 7,3 миллиона просмотров и 1,1 миллиона лайков.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Так ужасно наблюдать, как неуверенность берет верх над нами. В любом случае, ты прекрасна», «Молодец, что поделилась своей историей. Я тоже чувствую, что филлеры вызывают привыкание», «Ты очень красивая девушка, не стоит сравнивать себя с другими. Каждый по-своему красив и уникален», — писали они.

Ранее в ноябре девушка избавилась от пухлых губ после 4 лет инъекций и показала результат. 20-летняя Лиззи (Lizzie) рассказала, что увеличивала губы на протяжении четырех лет. По ее словам, в последний год она перестала делать инъекции, поскольку ее губы не уменьшались, а внутри них образовалось большое количество комков из затвердевшего филлера. В связи с этим она решилась избавиться от гиалуроновой кислоты.